Accenture : finalise l'acquisition d'Anser Advisory aux USA

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Anser Advisory, une société de conseil et de gestion de projets d'infrastructure aux États-Unis.



Plus concrètement, les services d'Anser Advisory couvrent le conseil, la conformité et la gestion des projets. Au fil des ans, la société a développé une expertise éprouvée en matière de réduction des risques, réduction des impacts des retards de projet et réduction des dépassements de coûts sur les projets d'infrastructures critiques à grande échelle.



L'acquisition renforcera la capacité d'Accenture à aider les entreprises et les organisations du secteur public étatique et local à réaliser de grands projets d'infrastructure à long terme de manière plus prévisible et efficace.



Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées.



