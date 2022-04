Accenture : finalise l'acquisition d'Avieco au Royaume-Uni

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition d'Avieco, consultant britannique spécialisé en développement durable.



Avieco aide notamment les entreprises à comprendre, gérer et améliorer leurs performances en matière de développement durable et à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes.



Basée à Londres, l'équipe d'Avieco est composée de plus de 60 professionnels qui mettront leurs connaissances approfondies en matière de reporting ESG, de stratégie et de réglementation et d'analyse de données en temps réel au profit d'Accenture Sustainability Services au Royaume-Uni.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.





