Accenture : finalise l'acquisition de ConcentricLife

Le 01 novembre 2023 à 14:28 Partager

Accenture a finalisé l'acquisition de ConcentricLife, une agence de marketing de soins de santé spécialisée qui aide les marques à proposer une expérience optimale à n'importe quelle étape du parcours de santé.



Cette acquisition ajoute plus de 270 personnes à Accenture, avec des solutions sophistiquées de marketing à l'échelle de l'organisation.



Fondée en 2002, ConcentricLife travaille avec plusieurs des entreprises les plus influentes au monde au sein de l'industrie biopharmaceutique.



'Alors qu'Accenture Song continue de renforcer ses capacités de marketing et de communication dans le domaine des soins de santé pour ses clients des sciences de la vie, l'acquisition de ConcentricLife aidera nos clients à assurer la croissance de leur entreprise et à transformer l'expérience actuelle en matière de santé et de bien-être', a indique Accenture.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.