Accenture : finalise l'acquisition de Intellera Consulting

Accenture a finalisé l'acquisition d'Intellera Consulting, l'un des principaux fournisseurs italiens de services de conseil axés sur l'innovation dans le secteur public.



L'acquisition, annoncée le 2 avril 2024, ajoute 1 400 professionnels avec une expertise reconnue en stratégie, conseil et technologie pour l'administration publique et les secteurs de la santé à l'effectif d'Accenture.



Établie en 2021 et soutenue par le fonds Gyrus Capital, Intellera Consulting utilise son expertise verticale en données et intelligence artificielle pour aider les organisations du secteur public à naviguer dans les processus de transformation numérique, stratégique et organisationnelle.



Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.





