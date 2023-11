Accenture : finalise l'acquisition de Solnet

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Solnet, un fournisseur de services informatiques doté d'une 'vaste expérience en matière de conseil technologique pour le gouvernement néo-zélandais et les organisations privées de plusieurs secteurs'.



Cette acquisition étend les capacités locales d'Accenture en matière d'ingénierie cloud et d'infrastructure, aidant ainsi les clients à profiter d'un continuum complet d'expertise technologique pour accélérer leur transformation numérique.



L'acquisition de Solnet, précédemment annoncée le 16 novembre 2023, ajoute plus de 100 technologues cloud à l'organisation Accenture Cloud First à travers la Nouvelle-Zélande.

Les termes de la transaction n'ont pas été précisés.



