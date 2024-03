Accenture : finalise l'acquisition de l'allemand Mindcurv

Le 26 mars 2024 à 11:38 Partager

Accenture annonce avoir finalisé l'acquisition de Mindcurv, une société allemande cloud native d'expérience numérique et d'analyse de données.



Avec cette acquisition, Accenture Song, le plus grand groupe créatif technologique au monde, étendra davantage ses services commerciaux à ses clients du monde entier.



L'acquisition de Mindcurv annoncée précédemment le 28 février 2024 ajoute plus de 700 personnes à Accenture Song.



Fondée en 2011, Mindcurv aide les entreprises à concevoir et à mettre en oeuvre des plateformes d'expérience numérique innovantes et évolutives, avec des opérations dans plusieurs pays lui permettant de proposer une innovation technologique avec une approche intégrative.





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.