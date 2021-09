Accenture : hausse du dividende et des rachats d'actions

A l'occasion de la publication de ses résultats, Accenture annonce une augmentation de 10% de son dividende trimestriel, à 97 cents par action, dividende qui sera mis en paiement le 15 novembre au profit des actionnaires enregistrés au 14 octobre.



Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé une autorisation de rachats d'actions supplémentaires pour trois milliards de dollars, portant ainsi le montant de l'autorisation totale à environ 6,3 milliards.



Tablant sur un free cash-flow entre 7,5 et huit milliards de dollars sur l'exercice 2021-22, le cabinet de conseil et de services d'externalisation prévoit de redistribuer à ses actionnaires au moins 6,3 milliards sur cette période, sous forme de dividendes ou de rachats d'actions.



