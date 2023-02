Accenture : investissement 'stratégique' dans Ocean Genomics

Accenture annonce un investissement stratégique, via Accenture Ventures, dans Ocean Genomics, société de technologie et d'IA ayant développé des plateformes informatiques afin d'aider les sociétés biopharmaceutiques à découvrir et développer des diagnostics et des traitements plus efficaces.



Ocean Genomics crée un logiciel qui fournit une modélisation et une compréhension des changements et des variantes de l'ARNm pour permettre une prédiction plus précise de la réponse biologique d'un patient à un médicament.



Accenture rapporte que le marché mondial de la médecine personnalisée devrait atteindre plus de 796 milliards de dollars d'ici 2028.



