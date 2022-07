Accenture : investissement stratégique dans pulsESF

Accenture a réalisé un investissement stratégique dans pulsESF une société axée sur les objectifs de gérer et d'améliorer leur empreinte environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).



pulsESG est la dernière société à rejoindre Project Spotlight d'Accenture Ventures, un programme d'engagement et d'investissement qui relie les startups de logiciels technologiques émergents au Global 2000 pour combler les lacunes stratégiques en matière d'innovation.



' Nous croyons que chaque entreprise doit être une entreprise durable et que cela change fondamentalement la façon dont les entreprises déclarent et divulguent les données financières. Maintenant, la prochaine étape consiste à saisir cette opportunité de libérer toute la valeur et l'impact de la mesure et de la gestion de la durabilité ', a déclaré Peter Lacy, responsable mondial des services de durabilié, membre du comité de direction mondial et directeur de la responsabilité chez Accenture.



