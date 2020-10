Accenture : lance un 'business group' avec ServiceNow

22/10/2020 | 15:43

Accenture et ServiceNow s'associent dans le but d'aider les clients des secteurs privé et public à accélérer leur transformation numérique.



Au cours des cinq prochaines années, les deux sociétés vont investir plusieurs millions de dollars dans leur nouveau ' business group ' baptisé ' Accenture ServiceNow '.



L'objectif est de parvenir à faire évoluer les processus organisationnels des entreprises en libérant les investissements technologiques et en adoptant des flux de travail numériques afin d'offrir des prestations modernes et personnalisées - aussi bien aux clients qu'aux employés.



' Nous aiderons les organisations à offrir une plus grande valeur à 360 degrés qui profite à tous - leurs clients, personnes, actionnaires, partenaires et communautés ', assure Julie Sweet, directrice générale d'Accenture.





