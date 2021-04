Accenture : accompagne la transformation numérique de BPCL

Accenture annonce aujourd'hui une collaboration avec Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL), l'une des principales sociétés pétrolières et gazières d'Inde, afin d'accompagner et réinventer la transformation numérique de son vaste réseau de vente et de distribution.



Dans ce cadre, Accenture compte mobiliser ses capacités en matière de données, d'intelligence artificielle (IA) et de technologies cloud pour créer, concevoir et mettre en oeuvre une plate-forme numérique, appelée IRIS.



Cette solution intégrera des données en temps réel de l'ensemble du réseau national de BPCL, soit plus de 18 000 points de vente au détail de carburant, 25 000 camions citernes, 75 installations et dépôts pétroliers, 52 usines d'embouteillage de GPL et 250 sites industriels et commerciaux supplémentaires.



Grâce à cet accord, BPCL va pouvoir optimiser ses performances opérationnelles et son efficacité, améliorer la sécurité et la sûreté de ses opérations et offrir une expérience supérieure à ses clients, promet Accenture.



