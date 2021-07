Accenture : deux acquisitions pour se développer en Europe

Accenture a annoncé jeudi l'acquisition de deux sociétés: celle de Trivadis, un spécialiste suisse des plateformes de données automatisées, et celle de la société italienne Ethica Consulting, qui fournit des services relatifs aux logiciels SAP.



Trivadis - qui est aujourd'hui présent en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Roumanie - développe des plateformes et des solutions basées sur les technologies Microsoft, Oracle et l''open source'.



L'entreprise emploie 710 experts technologiques.



S'agissant d'Ethica, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui affiche un effectif de 400 consultants, la société s'est essentiellement concentrée sur le segment des PME.



Comme c'est souvent le cas avec Accenture, le montant de ces deux acquisitions n'a pas été dévoilé.



