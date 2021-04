Accenture : développe des solutions intelligentes avec SAP

Accenture collabore avec SAP à travers une initiative conjointe unique visant à concevoir, développer et fournir de nouvelles capacités basées sur le cloud renforçant les solutions de SAP Intelligent Asset Management.



S'appuyant sur l'intelligence artificielle et l'analyse, ces nouvelles capacités donneront aux clients une vue en temps réel de leurs actifs, aidant les entreprises de secteurs tels que l'énergie, les sciences de la vie et les ressources naturelles à améliorer leurs performances.



Il s'agira par exemple d'adopter des stratégies de maintenance proactives plutôt que réactives.



'Cela permettra aux entreprises d'améliorer la sécurité opérationnelle, de minimiser l'impact environnemental et de réduire les coûts de maintenance', détaille Accenture.



