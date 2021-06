Accenture : lance une solution pour des cloud plus durables

Accenture a annoncé le lancement, ce jour, de 'Green Cloud Advisor', une nouvelle fonctionnalité de la plate-forme Accenture myNav qui permet aux entreprises d'exploiter des environnements cloud plus durables et plus efficaces.



Green Cloud Advisor établit dans un premier temps une base de référence de la consommation d'énergie des centres de données existants, des exigences informatiques et des objectifs de durabilité.



Il utilise ensuite des algorithmes propriétaires pour quantifier la 'verdure' des options de solutions cloud potentielles, en s'appuyant sur diverses données.



' Alors que les entreprises accélèrent l'adoption du cloud, Green Cloud Advisor peut les aider à relever simultanément l'un de leurs défis les plus urgents, à savoir réduire les émissions et les déchets grâce à des pratiques informatiques plus vertes ', résume Kishore Durg, responsable d'Accenture Cloud First Global Services.





