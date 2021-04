Accenture : le partenariat avec SAP s'étend encore

Accenture et SAP ont annoncé lundi qu'ils allaient étendre leur partenariat en s'attaquant ensemble au développement de l'économie circulaire, un marché qu'ils estiment à quelque 4.500 milliards de dollars.



Le géant américain du conseil et le concepteur allemand de logiciels d'entreprise ont prévu de proposer ensemble un outil de production devant aider les entreprises à intégrer les mesures de durabilité dans leur chaîne de valeur et d'approvisionnement



L'idée, d'après les deux partenaires, consiste à utiliser des données intégrées provenant de divers champs opérationnels afin de permettre aux clients de concevoir et de fabriquer leurs produits en générant moins de déchets et en ayant recours à davantage de contenu recyclé.



Cette offre doit également leur permettre de répondre aux questions liées à la responsabilité élargie des producteurs (REP), font-ils valoir dans un communiqué en commun.



Le partenariat entre Accenture et SAP, qui collaborent maintenant depuis de nombreuses années, intègre depuis quelque temps les objectifs de développement durable.



