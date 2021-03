Accenture : rachat d'un spécialiste des robots industriels

Accenture a annoncé lundi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Pollux, un fabricant brésilien de robots et d'automatismes industriels.



Le géant américain du conseil explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre en vue d'améliorer la productivité de ses clients de l'industrie manufacturière, qu'il s'agisse de constructeurs automobiles ou de laboratoires pharmaceutiques.



Pollux développe des chaînes d'assemblage entièrement fonctionnelles, ainsi que les logiciels qui les contrôlent, pour les processus de fabrication et de logistique.



Ses produits incluent des outils d'inspection par analyse visuelle ainsi que des robots mobiles autonomes pour les magasins et les entrepôts.



Il s'agit de la première acquisition d'Accenture dans le secteur. Ses termes financiers n'ont pas été dévoilés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.