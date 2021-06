Accenture : rachat d'une société de cybersécurité suédoise

Accenture a annoncé mardi le rachat de Sentor, une société suédoise de services de cybersécurité, sans préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe américain ajoute qu'il reprendra les 80 experts informatiques de Sentor, une entreprise créée en 1998 et aujourd'hui basée à Stockholm.



Sentor, qui compte aussi des bureaux à Malmӧ, fournit des services de conseil, des tests de sécurité et des prestations de détection et de réaction face aux incidents à partir de son centre opérationnel de Stockholm, qui fonctionne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, 365 jours par an.



Les clients de Sentor sont des groupes essentiellement issus de la finance, de l'assurance, de l'industrie manufacturière et de la distribution.



