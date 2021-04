Accenture : réalise un investissement dans la fintech Okra

Accenture a réalisé un investissement, par l'intermédiaire d'Accenture Ventues dans la société nigériane fintech Okra, une start-up sur le financement au service du marché africain.



Fondée en 2019 et basée à Lagos, au Nigeria, Okra est une plate-forme de financement ouverte qui permet aux développeurs et aux entreprises de construire des services numériques personnalisés et des produits fintech pour les clients.



' Selon une étude du groupe, d'ici 2025, les startups fintech pourraient capter jusqu'à 78 milliards de dollars, soit 3,9 % du marché mondial des paiements bancaires, qui devrait atteindre 2 000 milliards de dollars ' indique le groupe.



