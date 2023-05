Accenture nomme Mark Tham directeur général pour Singapour

Accenture a nommé Mark Tham au poste de directeur général pour Singapour. Tham sera chargé de diriger les activités d'Accenture à Singapour. Il était auparavant responsable de la santé et des services publics pour l'Asie du Sud-Est, travaillant avec des clients tels que des organisations de services publics en Australie, au Brunei, au Vietnam et à Singapour. Il succède à Ng Wee Wei, qui a été directeur général du pays de septembre 2020 à février 2023, date à laquelle elle a pris la tête de l'unité de marché d'Accenture pour l'Asie du Sud-Est. Ng travaille chez Accenture depuis 1995 et a travaillé sur des projets gouvernementaux tels que la mise en œuvre de Workday dans l'ensemble du gouvernement, le portail du service national et l'identité numérique nationale.

Varun Karthik, Accenture nomme un nouveau directeur général pour Singapour.