Accenture : partenaire numérique du Louvre Abu Dhabi

Accenture annonce avoir signé un accord d'un an avec le Louvre Abu Dhabi afin de soutenir le musée dans sa transformation et dans l'intégration de son écosystème numérique du musée.



L'accord prévoit notamment le développement et la mise en oeuvre d'une stratégie de réalité étendue (XR), l'amélioration de l'expérience immersive du musée dans les galeries ou encore l'amélioration de l'accès numérique à la collection du musée, détaille Accenture.





