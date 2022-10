Accenture : partenariat technologique avec Mars

Accenture annonce travailler avec Mars, spécialiste mondial de produits et services de confiserie, afin de transformer et moderniser ses opérations de fabrication mondiales grâce à l'intelligence artificielle (IA), au cloud, à la technologie de pointe et aux jumeaux numériques.



Dans le cadre du nouvel accord, Accenture et Mars travailleront ensemble pour appliquer la technologie et les modèles de jumeaux numériques aux installations de l'entreprise dans le monde entier.



'Cela donnera aux opérateurs de la ligne d'usine de Mars des informations en temps réel sur les performances actuelles et prédictives', justifie Accenture.



Par ailleurs, au cours des deux prochaines années, Accenture et Mars créeront une nouvelle plate-forme cloud pour les applications de fabrication, les données et l'intelligence artificielle (IA) afin de jeter les bases de sa vision de l''usine du futur'.



'La nouvelle plate-forme fournira des capacités de robotique, d'IA et d'automatisation de nouvelle génération à la pointe pour rendre les opérations de fabrication de Mars beaucoup plus efficaces et répondre aux objectifs de durabilité essentiels tels que la gestion de l'eau et la réduction des déchets et des émissions totales de gaz à effet de serre', indique Accenture.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.