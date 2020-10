Accenture : rachat du cabinet de conseil parisien OpusLine

27/10/2020 | 12:40

Accenture a annoncé mardi le rachat d'OpusLine, un cabinet de conseil français spécialisé dans la santé, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe américain indique que l'acquisition d'OpusLine - qui propose des prestations d'études et d'expertises scientifiques, de stratégie, de transformation opérationnelle, de digital et de 'data' - va lui permettre de renforcer son offre dans le secteur de la santé.



Fondée en 2012 à Paris, la société emploie 85 salariés et compte une centaine de clients, parmi lesquels des spécialistes de l'assurance, des industriels, des offreurs de soins et des institutions publiques.



Accenture multiplie les acquisitions depuis quelques mois. Sur son exercice fiscal 2019/2020, qui s'est clôturé le mois dernier, le géant de la technologie a investi près de 1,5 milliard de dollars dans le rachat de 34 entreprises.



