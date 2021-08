Accenture : réalise l'acquisition de Lexta

Accenture annonce l'acquisition de Lexta, une société de conseil spécialisée dans l'analyse comparative informatique et le conseil en sourcing informatique. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été indiquées.



Avec cette acquisition, Accenture étend ses capacités en matière d'analyse comparative informatique, d'approvisionnement et de conseil. Lexta aide les clients à sélectionner les bonnes solutions et les bons fournisseurs pour leur stratégie informatique.



' En combinant la capacité d'analyse basée sur les données de Lexta et les compétences de conseil en technologie d'Accenture, nous continuerons à développer notre offre conjointe de conseil en sourcing informatique et en analyse comparative afin de créer une nouvelle valeur pour nos clients ', a déclaré Frédéric Brunier, responsable Accenture pour la stratégie et le conseil technologiques en Allemagne, en Autriche, Suisse et Russie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.