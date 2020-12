Accenture : récompensé lors des Vodafone Supplier Awards

Accenture annonce avoir reçu les prix de 'Fournisseur de l'année' et 'Fournisseur de technologie exceptionnelle' dans le cadre des Vodafone Supplier Awards 2020.



Ces prix viennent couronner 'le succès de la collaboration à long terme d'Accenture' pour soutenir certains des programmes de Vodafone.



'Accenture a développé une proposition de commercialisation conjointe avec notre unité commerciale Vodafone dans des domaines tels que la sécurité et l'intelligence artificielle qui nous permet de créer de la valeur pour nos clients', a commenté Ninian Wilson, directrice de la chaîne d'approvisionnement mondiale et directrice générale de Vodafone Procurement Entreprise.



