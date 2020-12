Accenture : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Accenture relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, tablant désormais sur un BPA ajusté entre 8,02 et 8,25 dollars et une croissance de son chiffre d'affaires entre 4 et 6% en monnaies locales.



Il dévoile au titre de son premier trimestre 2020-21, un BPA ajusté en hausse de 8% à 2,17 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes, et une marge opérationnelle améliorée de 50 points de base à 16,1%.



Le cabinet de conseil et de services d'externalisation a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 4% à 11,8 milliards de dollars (+2% en monnaies locales), dépassant ainsi les prévisions du groupe malgré l'impact négatif de coûts de voyages remboursables.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.