Accenture : remporte un contrat de 329 millions de dollars

Accenture Federal Services a remporté un contrat principal de 329 millions de dollars pour gérer un programme complet d'assurance et de confidentialité des informations pour l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).



Accenture fournira plusieurs services, y compris le soutien aux risques et à la conformité, la gestion des incidents, le soutien au diagnostic, le renseignement et l'analyse des menaces, ainsi qu'un programme de confidentialité et une formation de sensibilisation à la cybersécurité.



' Pour accomplir sa mission humanitaire, l'USAID s'appuie sur un vaste réseau de partenaires et un écosystème technologique complexe capable de relever les défis à l'étranger ', a déclaré John Goodman, directeur général d'Accenture Federal Services.



