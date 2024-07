Accenture : s'associe à Proximus pour la plateforme Pickx

Le 10 juillet 2024 à 12:55 Partager

Accenture s'associe à Proximus pour la plateforme de télévision numérique de nouvelle génération, Proximus Pickx.



Proximus a fait appel à Accenture pour concevoir, mettre en oeuvre et former son personnel à Accenture Video Solution (AVS), une plateforme indépendante du cloud pour gérer le contenu vidéo numérique de Proximus.



'Les employés disposent d'une plateforme moderne, axée sur les données et évolutive qui les aide à prendre des décisions éclairées en matière de gestion de la relation client, de publicité, de promotion et de distribution' indique le groupe.



Antonietta Mastroianni, Chief Digital & Information Officer du groupe Proximus, a déclaré : ' Le monde continue de changer en ce qui concerne la façon dont les gens consomment du contenu. Chez Proximus, nous nous efforçons constamment de fournir les meilleurs services à nos clients, et nous avons la connaissance du marché et la capacité technologique pour le faire. Notre collaboration avec Accenture nous permet de fournir des services de télévision numérique de premier ordre qui répondent aux besoins de nos clients'.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.