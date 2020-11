Accenture : signature d'un contrat avec l'US Air Force

10/11/2020 | 15:52

Accenture Federal Services (AFS), une filiale d'Accenture, annonce avoir remporté un contrat de 90 millions de dollars avec l'US Air Force.

Dans ce cadre, AFS développera et implémentera des applications ERP pour gérer la maintenance intégrée des dépôts et les finances du fonds de roulement de l'Air Force.



Les solutions seront développées par AFS et comprendront des modules clés tels que la maintenance complexe, la réparation et la révision, la fabrication discrète, la production et la planification, l'inventaire et la planification avancée de la chaîne d'approvisionnement.



'Nous sommes ravis d'aider l'Air Force à moderniser ses systèmes de maintenance et de logistique, ce qui aura un impact direct sur l'amélioration de son état de préparation', a déclaré Vince Vlasho, qui dirige le portefeuille de défense d'AFS.





