Accenture : un partenariat dédié à la recherche sur l'IA

29/10/2020 | 15:07

Accenture étend sa collaboration de recherche avec The Alan Turing Institute, l'institut national pour la science des données et l'IA (intelligence artificielle).



Les deux sociétés s'engageant à travers un partenariat stratégique de cinq ans dont l'objet est de réunir l'industrie et le monde universitaire autour de la recherche de pointe sur l'IA.



' Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec l'Institut Alan Turing en tant que partenaire stratégique, renforçant les compétences et stimulant la croissance dans un domaine essentiel pour l'avenir de l'économie britannique ', s'est réjoui George Marcotte, responsable de l'intelligence appliquée pour Accenture en Europe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.