Accenture : une nouvelle acquisition au Brésil

Accenture a annoncé lundi qu'il allait faire l'acquisition d'Experity, un spécialiste brésilien du 'cloud' appliqué aux métiers du marketing et du commerce électronique.



Créé en 2003 et basé à Sao Paulo, Experity, qui emploie plus de 450 personnes, utilise des applications-métiers développées par Adobe, Microsoft, Oracle, Salesforce ou SAP.



Dans un communiqué, Accenture justifie son acquisition par la vigueur du marché brésilien du commerce en ligne qui, avec la pandémie, a généré près de 10 milliards de dollars de ventes sur les six premiers mois de l'année.



Un dynamisme qui pousse, d'après le groupe de conseil, bon nombre de marques à réinventer leur expérience en ligne.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.



