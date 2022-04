Accenture : va acquérir le cabinet de conseil Avieco

Accenture va acquérir Avieco, un cabinet de conseil, pour étendre ses capacités en matière de développement durable au Royaume-Uni. Cette acquisition renforcera les capacités d'Accenture pour aider les entreprises d'un large éventail de secteurs à comprendre, gérer et améliorer leurs performances en matière de développement durable, et à créer une valeur durable pour leurs parties prenantes.



'L'expertise d'Avieco, qui consiste à aider les entreprises à mieux mesurer la valeur et l'impact de leurs initiatives de développement durable pour toutes les parties prenantes, en réponse à la demande croissante de transparence et de responsabilité, est un atout majeur pour Accenture ', estime Toby Siddall, responsable des services de développement durable d'Accenture au Royaume-Uni et en Irlande.



'La vaste expérience d'Avieco auprès d'organisations du Royaume-Uni et d'Irlande renforcera considérablement notre capacité à aider nos clients à améliorer leur performance ESG et à intégrer le développement durable dans leurs activités principales, car il devient un facteur de compétitivité de plus en plus important', ajoute Peter Lacy, responsable mondial des services de développement durable d'Accenture, membre du comité de direction mondial et directeur de la responsabilité.



Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



