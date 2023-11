Accenture : va lancer un réseau de studios d'IA en Amérique

Accenture va lancer un réseau de studios d'IA générative pour aider ses clients à accélérer l'utilisation des technologies de données et d'IA.



Accenture lancera un réseau de studios d'IA en Amérique du Nord où les entreprises pourront explorer des moyens d'optimiser et de réinventer leur activité grâce à l'utilisation des applications d'IA générative.



Les clients intéressés par l'utilisation commerciale de l'IA générative pourront visiter les studios des Accenture Innovation Hubs à Chicago, Houston, New York, San Francisco, Toronto et Washington, D.C.



' Ces studios d'IA générative auront des domaines de spécialisation, permettant aux clients d'explorer des cas d'utilisation de l'industrie, co-innover, mener des projets pilotes d'IA et lancer et faire évoluer rapidement des programmes ' indique le groupe.



' Les clients viendront dans les studios pour accéder aux dernières innovations, expérimenter de nouvelles technologies, outils et approches pour faire progresser leurs compétences, et élaborer des feuilles de route pour adopter l'IA générative à grande échelle. ' a déclaré Manish Sharma, PDG d'Accenture pour l'Amérique du Nord.



