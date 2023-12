Accenture : vers l'acquisition de Jixie, à Singapour

Le 21 décembre 2023 à 10:40

Accenture annonce avoir accepté de faire l'acquisition des activités de Jixie, une société singapourienne de technologies de médias et de marketing, axée sur le service aux clients en Indonésie.



La plateforme et l'équipe de marketing numérique intelligent de Jixie seront intégrées à Accenture pour renforcer ses capacités et ses ressources de transformation marketing par l'intermédiaire d'Accenture Song, le groupe créatif technologique de l'entreprise.



Jixie propose une suite complète d'outils de monétisation et de croissance marketing. Sa plate-forme est un écosystème publicitaire robuste qui connecte les éditeurs et les propriétaires de marques avec la possibilité de co-créer des solutions grâce à des informations clients fiables.



