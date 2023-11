Accenture : vers l'acquisition de Rabbit's Tale, en Thaïlande

Accenture annonce la prochaine acquisition de Rabbit's Tale, une agence de création et d'expérience numérique basée à Bangkok.



'Cette décision renforcera considérablement les capacités régionales de création, de marque et de données d'Accenture Song, le plus grand groupe créatif technologique au monde, et aidera nos clients à créer et à optimiser des expériences numériques tout au long du cycle de vie du client pour une croissance en Thaïlande', a indiqué la firme états-unienne.



Reconnue comme l'une des agences de publicité les plus importantes de Thaïlande, Rabbit's Tale apporte de la crédibilité dans l'élaboration de stratégies de marque percutantes, la génération de contenu numérique et l'exécution basée sur les données.



