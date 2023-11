Accenture : vers l'acquisition de Solnet en Nouvelle-Zélande

Le 16 novembre 2023 à 10:20 Partager

Accenture annonce avoir accepté d'acquérir Solnet, un fournisseur de services informatiques possédant une expérience approfondie en conseil technologique pour le gouvernement néo-zélandais et les organisations privées dans plusieurs secteurs.



Basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, l'équipe de Solnet composée de plus de 100 technologues rejoindra donc Accenture.



Les services et solutions de Solnet renforceront les offres locales d'ingénierie de cloud et d'infrastructure d'Accenture, aidant ainsi les clients à exploiter un continuum complet de capacités techniques pour accélérer leur transformation numérique.



Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.