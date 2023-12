Accenture : vers l'acquisition du cabinet Vocatus à Munich

Accenture a conclu un accord pour acquérir le cabinet de conseil en gestion Vocatus, qui utilise la modélisation de l'économie comportementale pour développer des stratégies de tarification et des concepts de vente pour les modèles BtoB et BtoC.



Basé à Munich, Vocatus et ses plus de 50 experts rejoindront la division Corporate Strategy, Growth and Pricing d'Accenture.



Avec l'acquisition de Vocatus, Accenture étend son offre à ses clients européens avec de plus grandes capacités de modélisation pour identifier les niveaux de prix et l'optimisation des ventes.



Les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées.



