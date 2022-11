Alantra acquiert Deko Data, analyse des données et IA pour les entreprises

Alantra annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans la société Deko Data, nouvellement créée, qui utilise des solutions d'analyse avancée des données et d'IA pour créer de la valeur pour les entreprises. Deko emploie actuellement dix professionnels, experts de l’analyse des données. La plupart travaillent ensemble depuis près de 10 ans et ont fait leurs preuves dans l'application de solutions d'analyse avancée des données et d'IA à grande échelle.



Dans le cadre de leur vaste expérience, l'équipe de direction de Deko a développé Pragsis Bidoop, une société de données et d'analyse de 250 personnes qui a été vendue à Accenture en 2019.



" Les analyses avancées et les données jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique des entreprises à travers la chaîne de valeur ", a déclaré Patricia Pascual Ramsay, présidente du conseil d'administration de Deko et COO d'Alantra. " En ajoutant ces capacités à nos activités existantes de banque d'investissement et de gestion d'actifs, Alantra sera dans une position unique pour aider les entreprises de taille intermédiaire à accélérer leur croissance, à accroître leur efficacité et à maximiser leur valeur à travers les cycles économiques. "



Deko est dirigée par Pedro Agudo, Managing Partner et PDG. Il apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des technologies. Avant de rejoindre Alantra, il était le cofondateur et PDG de Pragsis Bidoop. Suite à la vente de la société à Accenture, Pedro est devenu directeur général et membre de l'équipe de direction du groupe Accenture Data & AI.



" Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Alantra, une entreprise qui a fait ses preuves dans le développement de projets entrepreneuriaux à l'échelle internationale et dont l'offre de services hautement spécialisés partage de fortes synergies avec nos compétences. Ce partenariat fera la différence dans le P&L des grandes entreprises et des entreprises familiales, et apportera une offre de valeur sophistiquée et complète dans l'environnement des données, une activité qui évolue rapidement ", a déclaré Pedro Agudo, Managing Partner et CEO de Deko Data.



Comme elle l'a fait avec ses activités de banque d'investissement et de gestion d'actifs, Alantra soutiendra activement le plan de croissance et les ambitions internationales de l'équipe de direction de Deko. L'entreprise prévoit de passer à 60 professionnels d'ici fin 2023.



Cette opération représente une nouvelle étape pour Alantra dans le secteur Advanced Analytics, après l'acquisition d'urbanData Analytics en 2019, une société technologique qui opère dans le segment Proptech et qui, grâce à son équipe de 40 data scientists, est pionnière dans l'application du Big Data pour le secteur immobilier.