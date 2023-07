Accenture plc est spécialisé dans les prestations de conseil en management, de services en technologies et de services d'externalisation. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de conseil (55,3%) ; - prestations d'externalisation (44,7%). Le CA par secteur d'activité se ventile entre automobile-distribution-voyages-transport (29,7%), communication-médias-hautes technologies (19,8%), services financiers (19,2%), santé et service public (18,2%) et chimie et énergie (13,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9), Amérique du Nord (47,3%) et autres (19,8%).

Secteur Services et conseils en informatique