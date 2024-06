La valeur du jour à Wall Street - Accenture en forte hausse : la magie de l'IA

Le 20 juin 2024 à 17:03

Accenture progresse de 6,47% à 303,82 dollars et prend la troisième place de l'indice S&P 500 tandis que son concurrent français gagne 2,89% à 188,60 euros, dominant l'indice CAC 40. Le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a beau avoir dévoilé des résultats décevants, les investisseurs concentrent leur attention sur ses commandes liées à l'intelligence artificielle générative, qui ont dépassé 900 millions de dollars sur le trimestre. Elles s'élèvent désormais à 2 milliards depuis le début de l'exercice.



Le troisième trimestre, clos fin mai, marque donc une nette accélération par rapport à la première partie de l'exercice. La directrice générale, Julie Sweet, a par ailleurs souligné que les 500 millions de revenus liés à l'intelligence artificielle générative ont été atteint depuis le début de l'exercice.



Au troisième trimestre, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,93 milliard de dollars, soit 3,04 dollars par action, à comparer avec 2 milliards de dollars, soit 3,15 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 3,13 dollars en données ajustées alors que le marché anticipait 3,15 dollars par action.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires baissé de 1% à 16,5 milliards de dollars alors qu'il était attendu à 16,57 milliards de dollars.



Sur le plan commercial, Accenture a enregistré des commandes en hausse de 22% à 21,1 milliards de dollars commandes, dont 9,28 milliards pour le consulting et 11,78 milliards de dollars pour l'infogérance.



Sur l'exercice en cours, Accenture vise désormais un bénéfice par action ajusté compris entre 11,85 dollars et 12 dollars contre de 11,97 dollars à 12,20 dollars auparavant. La marge opérationnelle ajustée est en revanche toujours anticipé en progression de 10 points de base à 15,50%.



Le concurrent de Capgemini cible enfin une progression de 1,5% à 2,5% de ses revenus à taux de change constants contre de 1% à 3% précédemment. L'impact négatif des taux de change est désormais attendu à 0,7%.