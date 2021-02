Rapport Accenture Technology Vision 2021 : alors que l'écart digital se creuse suite à la pandémie, ce sont les « champions du changement » qui écriront le futur

À l’heure où toutes les entreprises deviennent des entreprises technologiques, la question du leadership joue un rôle essentiel

Selon le rapport Accenture Technology Vision 2021, lors de la pandémie qui a frappé le monde entier, la technologie a servi de bouée de sauvetage : elle a permis la mise en place de nouvelles méthodes de travail, donnant ainsi lieu à de nouvelles interactions et à de nouvelles expériences, tout en améliorant les conditions sanitaires et la sécurité. La technologie a définitivement modifié nos attentes et nos comportements. Elle a donné naissance à des réalités totalement inédites dans tous les secteurs. À l’heure où les entreprises ne se contentent plus de réagir à la crise, mais commencent à imaginer le monde d’après, ce sont les leaders les plus audacieux et les plus visionnaires – c’est-à-dire ceux qui exploitent les technologies pour maîtriser le changement – qui écriront le futur. C’est ce qu’affirme le 21e rapport annuel d’Accenture (NYSE : ACN), levant le voile sur les grandes tendances technologiques qui redéfiniront les secteurs et les entreprises au cours des trois prochaines années.

Intitulé « Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth » (Sur la piste des leaders : l’heure de vérité pour les champions du changement), le rapport se penche sur les entreprises avant-gardistes, et sur la façon dont elles accélèrent leur transformation digitale. S’appuyant sur un socle digital robuste qui leur permet de s’adapter et d’innover à une vitesse fulgurante, ces leaders voient aujourd’hui leur chiffre d’affaires croître 5 fois plus rapidement là où leur croissance n’était que 2 fois plus rapide entre 2015 et 2018, nous apprend l’étude Accenture.

« La pandémie mondiale nous a propulsés en accéléré vers le futur. Pour sauvegarder leurs activités et leurs communautés, bon nombre d’entreprises se sont emparées des technologies et ont trouvé des moyens remarquables de les mettre en œuvre à un rythme qui leur paraissait jusque-là impossible. D’autres, en revanche, ont dû faire face à leurs lacunes et à la dure réalité : elles ne disposaient pas des stacks stratégiques qui leur auraient permis de s’adapter rapidement », résume Stéphanie Jandard, directrice exécutive d’Accenture Technology. « Nous avons aujourd’hui une occasion unique – de celles qui ne se présentent qu’une fois par génération : nous pouvons transformer ce moment de vérité technologique en « moment de confiance ». Autrement dit, il s’agit d’accompagner la puissance du changement technologique exponentiel qui est à l’œuvre aujourd’hui, pour repenser et reconstruire totalement l’avenir de l’entreprise et de l’expérience humaine ».

Pour son rapport Technology Vision, Accenture a interrogé plus de 6 200 dirigeants et responsables IT. Résultat : 92 % d’entre eux affirment que leur entreprise innove cette année avec un sentiment d’urgence et 91 % pensent que pour saisir le marché de demain, leur entreprise devra le définir.

Mais pour façonner cet avenir, les entreprises devront maitriser l’art du changement et répondre à trois impératifs stratégiques. Le temps où il suffisait de suivre rapidement le mouvement est révolu. L’heure est au changement continu. Les leaders de demain seront ceux qui placeront les technologies au cœur de leur stratégie d’entreprise. Ensuite, les leaders n’attendront pas qu’une nouvelle norme s’impose. Forts d’un état d’esprit différents et de modèles radicalement nouveaux, ils repenseront tout et donneront naissance à de nouvelles réalités. Enfin, en tant que citoyens du monde, les leaders assumeront aussi une responsabilité plus large. Bien au-delà de l’entreprise, ils concevront des technologies pour les mettre au service de toute la société et pour créer un monde plus durable et plus inclusif.

Le rapport Technology Vision identifie cinq grandes tendances sur lesquelles devront se pencher les entreprises au cours des trois prochaines années si elles veulent accélérer et maîtriser le changement dans toutes les dimensions de leur activité :

Penser la stack de manière stratégique : Architecturer un avenir meilleur – Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de concurrence sectorielle. Une ère où l’architecture des systèmes d’information fait toute la différence. Mais le développement et l’exploitation de la stack la plus performante impliquent de porter sur les technologies un regard différent, où les stratégies métier et technologiques deviennent indissociables. Ainsi, 89 % des dirigeants d’entreprise pensent que leur capacité à générer une valeur commerciale dépendra de plus en plus des limites et des possibilités inhérentes à leur architecture technologique.

Un monde en miroir : le pouvoir des jumeaux numériques intelligents – Les leaders développent des jumeaux numériques intelligents, afin de créer des modèles évolutifs de produits bien sûr, mais aussi d’usines, de chaînes d’approvisionnement, de cycles de vie, et plus encore. La représentation du monde physique dans un espace digital grâce aux données et à l’intelligence ouvrira de nouvelles possibilités pour les opérations, la collaboration et l’innovation. 65 % des dirigeants d’entreprise interrogés anticipent une augmentation de leurs investissements dans les jumeaux numériques intelligents au cours des trois prochaines années.

Moi, Technologue : la démocratisation de la technologie – quelle que soit leur fonction dans l’entreprise, les salariés ont aujourd’hui accès à de puissants outils, ajoutant ainsi une couche technologique de base aux stratégies d’innovation de l’entreprise. chaque collaborateur est un innovateur potentiel : il peut optimiser son travail, résoudre des difficultés et veiller à l’alignement de l’entreprise sur les nouveaux besoins. 88 % des dirigeants d’entreprise pensent que pour faire décoller l’innovation dans toute l’entreprise, la démocratisation de la technologie joue un rôle essentiel.

Où que ce soit : voici le BYOE (« Bring Your Own Environment », apportez votre propre environnement) – De mémoire d’homme, le plus grand changement qui ait jamais touché l’organisation du travail est celui qui a permis aux entreprises de repousser leurs limites hors les murs. Lorsque les salariés peuvent « apporter leur propre environnement », ils sont libres de travailler de n’importe où : depuis leur domicile, leur bureau, un aéroport, le site d’un partenaire – où qu’ils se trouvent. Pour les leaders, ce modèle permet de repenser la finalité du travail sur chaque site, et donc de réinventer leur entreprise dans ce monde nouveau. 81 % des cadres dirigeants pensent que les entreprises avant-gardistes de leur secteur vont passer du BYOD (« Bring Your Own Device », apportez votre équipement personnel de communication) au BYOE (« Bring Your Own Environment », apportez votre propre environnement).

Du « Moi » au « Nous » : vers un système multipartite pour avancer dans l'incertitude – Recherche des cas contacts, paiements sans contact, nouvelles façons de nouer des relations de confiance... La demande relative à ces questions a clairement fait ressortir tout ce que les écosystèmes d’entreprises existants avaient encore à accomplir. Les systèmes multipartites peuvent permettre aux entreprises de gagner en résilience et en adaptabilité, de découvrir de nouvelles façons d’approcher le marché et de définir de nouveaux standards orientés écosystèmes pour leur secteur. 90 % des cadres dirigeants interrogés affirment que les systèmes multipartites permettront à leurs écosystèmes de jeter des bases plus résilientes et plus adaptables, mais aussi de découvrir de nouveaux gisements de valeur avec leurs partenaires.

Face à un monde en perpétuelle évolution, il n’a jamais été aussi essentiel de prioriser l’innovation technologique. Prenons l’exemple de la restauration : 60 % des restaurants apparaissant comme « temporairement fermés » sur Yelp au mois de juillet, avaient cessé leur activité de façon définitive en septembre. Mais en utilisant la technologie comme un amortisseur de choc, l’enseigne Starbucks tire son épingle du jeu et émerge de ce chaos comme leader. Au mois d’août, trois millions de nouveaux utilisateurs avaient téléchargé son application, et les commandes sur mobile ainsi que le click and collect pesaient pour 90 % de ses ventes. Face à l’explosion de la demande, la chaîne de cafés américaine déploie alors un système de gestion de tickets intégré, qui lui permet de regrouper en un seul workflow les commandes passées via son application, via UberEats et via le click and collect. Starbucks lance aussi une nouvelle machine à expresso équipée de capteurs, afin de mesurer la quantité de café versée et de prévoir à quel moment doit intervenir l’entretien. Une excellente illustration de ce que peut faire la technologie lorsqu’une entreprise en fait un moteur de réponse agile, résiliente et réussie au changement.

Depuis 21 ans Accenture passe systématiquement au crible le monde de l’entreprise, afin d’identifier les tendances technologiques émergentes qui présentent le plus grand potentiel de disruption, tant pour les entreprises que pour les différents secteurs. Pour en savoir plus sur le rapport de cette année, visitez la page http://www.accenture.fr/TechVision21 ou suivez la conversation sur Twitter avec le hashtag #TechVision2021.

Méthodologie

Pour notre rapport de 2021, nous avons recueilli les points de vue du comité consultatif externe « Technology Vision », groupe formé de plus d’une vingtaine d’intervenants expérimentés de divers horizons : secteurs public et privé, milieu universitaire, sociétés de capital-risque et petites entreprises dynamiques. Par ailleurs, l’équipe « Technology Vision » a aussi rencontré des personnalités incontournables du monde des technologies, des spécialistes du secteur et près de 100 dirigeants d’Accenture. Les chercheurs d’Accenture ont également réalisé un sondage mondial en ligne auprès de 6 241 exécutifs commerciaux et IT pour mieux comprendre l'adoption de technologies émergentes. L'enquête a permis de cerner les principaux enjeux et priorités en matière d’adoption et d’investissement technologiques. Les personnes interrogées étaient des directeurs et cadres dirigeants exerçant leurs activités dans 31 pays et 14 secteurs différents.

A propos d’Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes pour offrir à ses clients des services Strategy & Consulting, Interactive, Technology et Operations. Avec 514 000 employés, Accenture s’engage chaque jour auprès de ses clients dans plus de 120 pays, à réaliser la promesse de la technologie alliée à l’ingéniosité humaine. Accenture s’appuie sur le changement pour générer de la valeur et créer une réussite partagée avec ses clients, ses collaborateurs, ses actionnaires, ses partenaires et ses communautés.

Site web : www.accenture.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210223005636/fr/