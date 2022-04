Des décombres et des cendres, surplombés par une seule pagode dorée, sont presque tout ce qui reste des maisons en bois et en briques que la plupart des gens s'étaient construites dans le paisible village de Bin, situé au bord de la rivière, dans le cœur bouddhiste du centre du Myanmar.

Bin est l'un des plus de 100 villages partiellement ou totalement brûlés par les militaires du Myanmar depuis le début de l'année, ses maisons faisant partie des plus de 5 500 bâtiments civils rasés alors que les troupes tentent de réprimer l'opposition au coup d'État de l'année dernière, selon les rapports des médias rassemblés par le groupe militant Data For Myanmar.

Des dizaines d'images satellites examinées par Reuters, fournies par la société américaine d'imagerie terrestre Planet Labs et l'agence spatiale américaine NASA, montrent des incendies généralisés de villages dans le centre du pays. Les photos, qui confirment en grande partie les rapports des médias locaux, sont parmi les preuves les plus solides à ce jour que l'armée utilise des incendies criminels généralisés pour intensifier son assaut contre la résistance dans la région centrale de Sagaing, où les habitants ont déclaré à Reuters qu'il existe une opposition armée à la junte.

"C'est une campagne de terreur", a déclaré à Reuters Tom Andrews, l'envoyé spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme au Myanmar. "Si vous vivez dans une zone ou un village dont ils (la junte) pensent qu'ils soutiennent particulièrement ceux qui ont pris les armes, alors vous êtes, à leurs yeux, l'ennemi."

Andrews, qui est basé aux États-Unis, a déclaré à Reuters qu'il avait parlé par téléphone avec plusieurs témoins et d'autres personnes lui fournissant des informations sur le terrain. Il a déclaré que ces personnes lui ont dit que les militaires avaient multiplié les attaques à Sagaing au cours des derniers mois, les soldats menant des assauts au sol et les jets effectuant des frappes aériennes.

La junte, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi le 1er février 2021, a déclaré illégale toute opposition à son égard et affirme que l'armée cherche à rétablir l'ordre dans le pays. L'armée du Myanmar n'a pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire. Au cours des derniers mois, la junte a accusé les forces d'opposition de brûler des villages, sans présenter de preuves.

Les militaires et les milices pro-militaires ont mis le feu à des villages du centre du Myanmar presque tous les jours depuis décembre, selon des rapports de la BBC birmane et des médias locaux rassemblés par Data For Myanmar et vus par Reuters. Des photos satellites de la NASA, accessibles au public, confirment l'emplacement de presque tous les plus grands incendies.

Les attaques militaires et les incendies criminels ont entraîné des déplacements à grande échelle, ont déclaré les habitants à Reuters. Plus de 52 000 personnes ont fui leur foyer au cours de la seule dernière semaine de février, selon les Nations Unies.

Les récents incendies sont la première fois qu'une telle tactique est observée dans le centre du pays, autrefois paisible et majoritairement bouddhiste. Au cours de l'année dernière, la région a été le théâtre d'intenses combats entre les troupes de la junte et des groupes appartenant à la Force de défense du peuple (PDF), la branche armée du gouvernement d'unité nationale (NUG), qui a été évincé lors du coup d'État. La junte a déclaré le NUG et la PDF illégaux et les a qualifiés de terroristes.

Reuters a parlé à 14 villageois de la région de Sagaing qui ont décrit comment les soldats ont incendié leurs habitations. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer certains aspects de leurs récits. Mais ils étaient néanmoins cohérents avec les images satellites vues par l'agence de presse.

DÉTRUIT EN UNE SECONDE

Bin a été incendié par les militaires le 31 janvier, selon sept résidents qui ont parlé à Reuters.

Les photographies et les vidéos de Bin prises par les habitants au cours des jours suivants, vues par Reuters, montrent des villageois se frayant un chemin dans un terrain vague brûlé. "Nous avons perdu tout ce que nous avions", a déclaré par téléphone à Reuters Maung Zaw, 41 ans, un cultivateur de cacahuètes. "Je me battrai contre cette dictature militaire jusqu'au bout".

Trois personnes ont dit avoir aidé à porter des parents et des amis âgés hors de leurs maisons alors qu'elles étaient sur le point d'être incendiées ou déjà en flammes. Un homme, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles de la part des militaires, a déclaré à Reuters qu'il avait rampé dans les champs voisins et s'était couvert de plants de tomates pour se cacher des soldats.

Une photo satellite datée du 7 février, partagée avec Reuters par Planet Labs, montre une grande partie du village réduit en cendres, avec environ 100 maisons détruites. Une photo du 27 novembre montre le village intact. Reuters a également vu six photos et une vidéo prises par des résidents depuis un drone, montrant la destruction.

Les témoins ont déclaré que personne n'avait été tué, mais qu'ils avaient perdu des entrepôts remplis de récoltes et de nourriture pour les animaux, ainsi que leurs maisons, construites au fil des générations.

"Nous avons construit notre maison toute notre vie, elle a été détruite en une seconde", a déclaré un enseignant d'une vingtaine d'années de Bin, qui a demandé à ne pas être nommé, par crainte de représailles de la part des militaires.

Reuters n'a pas pu joindre les autorités locales de la région pour confirmer l'attaque de Bin et d'autres villages.

L'incendie des villages et le déplacement des habitants dans des régions telles que Sagaing et Magway - où une grande partie des cultures du pays sont produites - perturberont les semailles et les récoltes, selon le Myanmar Food Security Cluster, un organisme qui coordonne la réponse des Nations Unies et des organisations d'aide aux crises alimentaires dans le pays. "La réduction de la production dans ces régions entraînera un déficit de l'offre alimentaire globale et fera grimper encore plus les prix alimentaires déjà élevés", a déclaré le groupe à Reuters dans un communiqué cette semaine.

UNE TACTIQUE FAMILIÈRE

Outre le rasage de Bin, sept autres personnes ont déclaré à Reuters avoir été témoins de l'incendie de trois autres villages dans la région de Sagaing en février : Ohn Hnae Bok, Hna Ma Sar Yit et Chaung-U. Trois images de la NASA et huit photos de Planet Labs montrent que des incendies ont eu lieu dans ces villages aux dates où les personnes ont décrit les attaques.

Deux personnes de Hna Ma Sar Yit ont déclaré que les soldats ont abattu deux personnes tandis que trois personnes âgées sont mortes brûlées dans leur maison. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante leurs récits. L'armée du Myanmar a coupé l'accès à Internet dans toute la région de Sagaing, ce qui complique les efforts visant à authentifier les informations. La junte n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Brûler des villages est une tactique vieille de plusieurs décennies de l'armée du Myanmar, ont déclaré plusieurs analystes à Reuters, utilisée pour priver les insurgés de soutien. Plus récemment, l'armée a détruit des centaines de villages en 2017 alors qu'elle poussait des centaines de milliers de Rohingyas musulmans hors de la région de Rakhine.

Le mois dernier, les États-Unis ont formellement déterminé que l'armée du Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingyas. Les Nations Unies ont déclaré que les troupes du Myanmar ont mené une répression avec une "intention génocidaire" qui comprenait des massacres, des incendies criminels et des viols. Sans preuve, les militaires du Myanmar ont déclaré que les Rohingyas avaient brûlé leurs propres maisons.

L'armée "tente d'écraser, ou du moins de réduire à un niveau gérable" les forces de résistance à Sagaing avant le début de la saison de la mousson en mai ou juin, lorsque le mouvement des troupes devient plus difficile, a déclaré Anthony Davis, un analyste de sécurité de la société de renseignement de défense Janes, basée au Royaume-Uni.

La junte n'a pas répondu aux demandes de commentaires.