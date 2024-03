accesso Technology Group plc est une société de solutions technologiques. Les principales activités de la société sont le développement et l'application de technologies de billetterie, de téléphonie mobile et de commerce électronique, ainsi que l'exploitation de solutions de files d'attente virtuelles pour les marchés des loisirs, du divertissement et de la culture. Son segment Billetterie et Distribution comprend une gamme de produits, dont accesso Passport, accesso Siriusware, accesso ShoWare et Ingresso. Son segment Guest Experience comprend accesso LoQueue et la plateforme de gestion de l'expérience Experience Engine (TE2). Les solutions logicielles accesso Siriusware offrent des modules de billetterie et d'admission, d'adhésion, de réservation, de planification des ressources, de restauration, de kiosques et de commerce électronique. La solution de billetterie accesso ShoWare pour les ventes au guichet, en ligne, en kiosque, sur mobile et sur les médias sociaux. Ingresso exploite une plateforme de distribution qui met en relation les sites et les distributeurs, ouvrant ainsi un canal mondial aux clients pour la vente de leurs événements, théâtres et billets.

Secteur Logiciels