Accesso Technology acquiert la plateforme de billetterie VGS

accesso Technology Group PLC - Fournisseur de logiciels pour les secteurs des loisirs, du divertissement et de la culture basé à Berkshire, Angleterre - rachète la plateforme de billetterie et de gestion des visiteurs du secteur des loisirs VGS pour un montant total de 52,6 millions USD en numéraire. VGS sera rebaptisée accesso Horizon. La finalisation est attendue dans les prochains jours. accesso Technology affirme que l'acquisition permettra une nouvelle croissance du chiffre d'affaires en élargissant la plateforme pour y ajouter le commerce électronique, et qu'elle permettra une augmentation immédiate des bénéfices. VGS est "constamment rentable", avec un bénéfice proforma avant impôts d'environ 4 millions de dollars en 2022. VGS dessert plus de 100 sites "y compris la destination de parc à thème la plus populaire au monde".

Steve Brown, directeur général d'accesso, déclare : "La solution VGS s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route de produits et sa clientèle de premier plan en dit long sur la qualité, l'évolutivité et la fonctionnalité de la technologie... Elle rehausse encore notre marque, élargit notre proposition de produits, accroît considérablement notre présence internationale, améliore la diversité de nos revenus et offre de nouvelles opportunités de croissance mondiale."

Cours actuel de l'action : 790,00 pence, en hausse de 4,6 % à Londres ce mardi

Evolution sur 12 mois : +28%.

