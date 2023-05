Accesso Technology lance une nouvelle plateforme cloud pour les points de vente

accesso Technology Group PLC - fournisseur de logiciels pour les secteurs des loisirs, du divertissement et de la culture, basé à Berkshire, en Angleterre - annonce le lancement de la plateforme de point de vente en nuage accesso Freedom. La solution Software-as-a-service s'appuie sur la propriété intellectuelle acquise auprès d'Omnico Group UK Ltd en juillet de l'année dernière. Elle permet aux clients d'unifier toutes les transactions sur une seule plateforme, peut s'adapter de manière "transparente" à la taille du lieu et permet l'utilisation de technologies émergentes telles que la commande par chatbot et les transactions basées sur la voix.

Steve Brown, directeur général, déclare : "Le client d'aujourd'hui exige commodité et flexibilité, et le secteur a besoin d'une solution pour la vente dans les restaurants et les commerces de détail qui puisse répondre à ces exigences. Avec le lancement d'accesso Freedom, nous sommes fiers d'ouvrir une nouvelle ère d'engagement du consommateur pour une vaste sélection de types de lieux dans les secteurs des loisirs, du divertissement et de l'hôtellerie."

Cours actuel de l'action : 703,30 pence, en baisse de 0,9 % à Londres ce mardi

Variation sur 12 mois : en hausse de 6,6

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.