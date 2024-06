ACCO Brands Corporation est une société internationale de produits de marque destinés aux consommateurs, à la technologie et aux entreprises, qui propose des marques et des solutions de produits innovants utilisés dans les écoles, les foyers et sur le lieu de travail. La société opère à travers deux segments : ACCO Brands Americas et ACCO Brands International. Les Amériques comprennent les États-Unis, le Canada, le Brésil, le Mexique et le Chili, et l'International comprend l'EMEA, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Ses principaux produits comprennent des produits de prise de notes, des accessoires pour ordinateurs et jeux, des planificateurs, des machines, outils et éléments essentiels pour l'espace de travail, des tableaux effaçables à sec et des accessoires, des produits de classement et d'organisation, des produits d'écriture et d'art et d'autres produits. Ses principales marques sont Five Star, PowerA, Tilibra, AT-A-GLANCE, Kensington, Quartet, GBC, Mead, Swingline, Barrilito, Foroni, Hilroy, Leitz, Rapid, Esselte, Rexel, NOBO, Franken, Derwent, Marbig, Artline et Spirax, entre autres. La société distribue ses produits par le biais de divers canaux et les vend directement sur des sites de commerce électronique.

Indices liés Russell 2000