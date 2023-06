ACCOLADE, INC. : Stifel Nicolaus persiste à l'achat

Accolade Inc. est un fournisseur de solutions technologiques personnalisées qui aident les gens à comprendre, à naviguer et à utiliser le système de santé et les avantages sociaux de leur lieu de travail. Les clients de la société sont principalement des employeurs qui déploient Accolade afin d'offrir aux employés et aux membres de leur famille un endroit unique où ils peuvent s'adresser pour leurs besoins en matière de santé, de soins et d'avantages sociaux. Sa plateforme combine une technologie intelligente ouverte, basée sur le cloud, avec le soutien multimodal d'une équipe d'assistants de santé Accolade empathiques et compétents et de cliniciens, notamment des infirmières, des médecins directeurs médicaux et des spécialistes de la santé comportementale. La société tire parti de ses capacités intégrées, de sa connectivité avec les prestataires et l'écosystème des soins de santé, et de ses données longitudinales pour engager l'ensemble de la population des membres. Ses propositions sont : Accolade Total Benefits, Accolade Total Care, Accolade Total Health and Benefits, Accolade Boost, le programme Trusted Supplier et les solutions de soins intégrés en santé mentale.

Secteur Installations et services en soins de santé