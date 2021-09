Accor : Credit Suisse remonte son objectif de cours

Credit Suisse a relevé lundi son objectif de cours sur Accor, le faisant passer de 21,5 à 22,4 euros, tout en maintenant son opinion 'sous-performance' sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier évoque un biais 'négativement orienté' pour le groupe hôtelier français du fait de sa forte exposition aux marchés d'Europe et d'Asie, où l'activité demeure déprimée.



Credit Suisse explique par ailleurs qu'il redoute que les réductions de coûts générées par le groupe soient dilapidées dans les efforts visant à relancer l'activité sur un marché hôtelier déjà bien surchargé.



Avec un PER de 31x à horizon 2023, contre 24x en moyenne pour la période 2018/2019, l'analyste estime que le marché intègre bien le scénario d'une reprise, en dépit des risques qui continuent d'entourer le marché international des voyages.



