Accor : Huazhu saisit une entrée, Oddo reste à l'achat

28/09/2020 | 10:21

Géant de l'hôtellerie en Chine, le groupe Huazhu a annoncé à l'AMF détenir désormais 5,02% du capital d'Accor et 3,86% des droits de vote.



' Compte tenu du niveau de cours actuel et de la sous-performance d'Accor en relatif vs hôtellerie asset light, il ne nous parait pas surprenant que certains investisseurs veuillent saisir des points d'entrée ', analyse le broker.



Oddo renouvelle sa recommandation d'achat dans une optique de long terme, avec un objectif de cours de 31 euros. Le broker s'appuie sur l'exposition géographique diversifiée du groupe qui favorisera la reprise ou encore sur le plan d'économies de coûts de 200 millions d'euros qui devrait permettre de ' flexibiliser davantage la structure du groupe et accompagner la finalisation de sa transformation '.



Le broker souligne enfin le 'bilan sain permettant à Accor de faire face au choc actuel, avec plus de 4 milliards d'euros de liquidités fin juin.



