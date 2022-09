Accor : Oddo abaisse légèrement son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Accor, avec un objectif de cours légèrement abaissé, passant de 31 à 30 euros.



Le groupe présente un RevPAR (soit le revenu par chambre disponible) en août dans l'Hexagone en hausse de 20% par rapport à la même période en 2019 et de +39% par rapport à août 2021.



Oddo estime ainsi que les performances enregistrées au titre du mois d'août sont 'très encourageantes' et qu'elles 'confirment les bonnes tendances de l'hôtellerie française'.



Dans ce contexte, le bureau d'analyses cible désormais un EBITDA 2022 de 590 ME (vs 587 ME auparavant) et des RevPAR en baisse de 10% vs 2019 (contre -13% précédemment).



'En revanche, l'évolution du contexte macroéconomique et le manque de visibilité sur 2023 nous poussent à adopter une vue plus prudente : nous attendons désormais une croissance yoy des RevPAR de 6.3% en 2023 (vs 11.9% préc.), ce qui entraine une révision en baisse de notre EBITDA de 7% à 703 ME', conclut l'analyste.



