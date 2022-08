Accor : Oddo reste à surperformance

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 31 euros sur Accor, pensant qu'il devrait rassurer sur l'opérationnel lors des prochaines publications, grâce à la poursuite du rebond hôtelier et aux effets attendus du plan d'économies de coûts.



Le bureau d'études estime notamment qu'Accor bénéficie de la reprise de l'hôtellerie et qu'à plus moyen terme, l'accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîne soutiendra la croissance de son parc.



Oddo met aussi en avant la situation financière solide du groupe, ainsi que son exposition importante aux contrats de management qui 'offrent un levier opérationnel supplémentaire avec le retour progressif des incentive fees'.



